Inter, Conte pensa a rifare le corsie laterali: sguardo in casa Chelsea, occhio a Chiesa

vedi letture

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato dell'Inter e fra le zone del campo in cui ci sarà da intervenire ci sono le corsie laterali. A sanistra Marcos Alonso ed Emerson Palmieri del Chelsea sono due elementi che piacciono ad Antonio Conte e soprattutto quest'ultimo ancora non ha trovato un accordo con i londinesi per il rinnovo. A destra da valutare Moses ma non è da scartare Federico Chiesa, che potrebbe ricoprire un ruolo da esterno a tutta fascia.