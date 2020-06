Inter, Conte per lo scudetto deve provarci: non esiste più un dominatore

vedi letture

Può darsi che tra dieci giorni si ripresenti in campo con un piglio e una fame ben differenti, ma la Juventus versione Coppa Italia e tutto fuorché irresistibile. Un nuovo allenatore, ritorni e allontanamenti che non ti aspetti, una visione di calcio mai reale. Il 3-1 dell'Olimpico contro al Lazio aveva confermato che quella percezione di invincibilità stava iniziando a sgretolarsi. E poi Napoli, Verona, ancora Napoli e ancora Lazio in Supercoppa. Il Lione in Champions. Tra le squadre che davvero sono in possesso delle armi giuste per pensare di comandare, solo l'Inter non è riuscita a battere i bianconeri. Ko, all'andata e al ritorno. Mai la sensazione che potesse andare diversamente. Eppure se c'è una stagione nella quale si può pensare di interrompere il decennale dominio juventino, è proprio quella in corso. Quella che sta per riprendere. Ecco perché andarsi a prendere i tre punti domenica contro la Sampdoria non è una scelta. I nerazzurri hanno l'obbligo di continuare a competere per il titolo: lo consente il calendario, lo permette la qualità di una rosa finalmente larga, lo chiede anche l'aver preso coscienza che davanti non esiste più un dominatore assoluto. Oggi si torna a mettere piede sull'erba del Meazza per cominciare a riprendere confidenza con il prato di casa. Un secondo inizio, magari con un finale diverso.