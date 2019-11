Inter, Conte: "Possiamo andare avanti, ma serve una grande gara"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte, allenatore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di InterTV alla vigilia della trasferta di Champions League contro lo Slavia Praga: "Noi dobbiamo giocare sempre con un unico obiettivo: quello dei tre punti. Sarà una partita difficile, abbiamo vinto le partite che lo Slavia ha giocato in casa contro Barcellona e Dortmund, che sono state fortunate ad uscire da qui con i tre punti. Il nostro è un girone difficile e lo sapevamo, ma possiamo coltivare la speranza di andare avanti in Champions. Dobbiamo fare una grande gara. Anche loro giocano con questa pressione addosso: che vinca il migliore, senza alcuna recriminazione".

L'Inter segna con molti calciatori diversi, ma lo Slavia Praga sa difendersi bene.

"Curiamo molto l'aspetto offensivo, non soltanto per gli attaccanti ma anche per centrocampisti, esterni, palle inattive... Il nostro lavoro sta portando frutti, ma dobbiamo continuare a lavorare sulla fase difensiva. Lo Slavia Praga è un'ottima squadra e l'ha dimostrato già l'anno scorso in Europa League. Questa è una bella partita, che arriva nel momento giusto. Cerchiamo di giocarcela e di fare l'Inter".

Cosa non ha funzionato per l'Inter nella gara di andata?

"Abbiamo studiato molto bene quell'incontro, analizzandolo nello specifico. Loro hanno fatto una partita rischiosa, rischiando tantissimo perché dietro restavano in due contro due avversari. Noi potevamo fare meglio. Lo Slavia in Champions gioca in una maniera totalmente diversa rispetto a come gioca in campionato".