Inter, Conte: "Possiamo migliorare. Icardi? Parole di Marotta chiarissime"

A Sky Sport, a fine gara contro il Lecce, parla l'allenatore dell'Inter, Antonio Conte. Queste le sue parole: "C’è da migliorare, dobbiamo essere più bravi a gestire la partita. Siamo partiti molto forte, i primi 30 minuti siamo stati bravi. Poi ci siamo disuniti, nel secondo tempo eravamo contratti. Il singolo si deve esaltare in un'idea di gioco collettivo. Così il singolo diventa più bravo e si esalta. Tutti devono applicare quello che proviamo in allenamento. Dobbiamo migliorare, sul 2-0 ci siamo fatti trasportare dalla gara. Questo non deve succedere, dobbiamo maturare. La gara va gestita sempre, in tutte le situazioni. Ma abbiamo grandi margini di miglioramento".

Squadra e tifosi - "Ci sono grandissime individualità in questa squadra. Per esempio Brozovic che può diventare uno dei più forti in assoluto in quel ruolo. L'impatto con San Siro è stato molto naturale. Io do tutto me stesso. E lo faccio durante l'allenamento e durante la partita. Io sono questo. Nel bene per chi mi ha e nel male per chi mi ha contro".

De Vrij "Qualcuno si sta dimenticando anche della prestazione di Ranocchia, che è entrato al posto di De Vrij che ha avuto un problema e ha fatto una grande prestazione”.

Calciomercato - Anche gli altri abbiamo fatto mercato, noi l’abbiamo fatto in uscita: sono usciti tre giocatori che l’anno scorso erano perni fondamentali. Noi abbiamo sostituito: c’è stata chiarezza, abbiamo le idee chiare, sappiamo dove rinforzarci, trovando anche occasioni come Lukaku. E’ stato pagato 65 milioni in 5 anni e oggi ha fatto vedere chi è e perché abbiamo insistito per prenderlo”.

Icardi - "Le parole di Marotta prima della gara sono state chiare in tal senso, non ho altro da aggiungere".