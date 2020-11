Inter, Conte: "Possiamo passare il turno di Champions, ma dobbiamo curare di più i dettagli"

Una sconfitta che brucia quella che l’Inter ha patito in casa del Real Madrid: non è infatti bastata la grande prestazione dei nerazzurri, gli spagnoli si sono imposti 3-2. Ai microfoni di Inter Tv, questo il pensiero del tecnico dei milanesi Antonio Conte: “Sicuramente abbiamo giocator contro un avversario molto determinato, aveva definito questa sgara una finale di Champions, e il Real difficilmente sbaglia le finali europee. Siamo molto amareggiati per la sconfitta finale, ma ci sono molte cose positive: questo è per noi uno step importante, siamo cresciuti a livello di mentalità e non solo, abbiamo giocato da grande squadra con fiducia nei propri mezzi. E’ un aspetto, questo, che non si può sottovalutare. Poi ripeto, dispiace, si parla anche di una qualificazione un po’ compromessa, ma ci sono nove punti in palio, se ci ripetiamo a livello di prestazioni ci sono possibilità buone di passare il turno: ne avremmo per altro due in casa, dobbiamo ancora aver fiducia in noi curando però di più i dettagli, che stanno spostando, per noi in negativo, gli equilibri”.