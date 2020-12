Inter, Conte prepara il piano C: 3-4-3 con Perisic e Lautaro a supporto di Lukaku

vedi letture

Altro che piano B, Antonio Conte prepara il piano C. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, per l’ultima del 2020 il tecnico dell’Inter valuta la possibilità di passare al 3-4-3 per una notte, viste le difficoltà palesate dai centrocampisti nelle ultime uscite. D'altronde il 3-4-3 altro non è che una variabile del 3-4-1-2 usato all’inizio di questa stagione. Ma la bocciatura di Eriksen e l’inserimento graduale di Sensi fanno pendere la bilancia verso questa nuova soluzione, con Perisic e Lautaro più larghi in partenza e Lukaku terminale offensivo.