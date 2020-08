Inter, Conte prepara una partita a scacchi: all in per arrivare a Colonia

Antonio Conte ha alzato la posta mettendo nel mirino una finale che rivaluterebbe eccome la stagione nerazzurra, soprattutto dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions per mano del sorprendente Lione. Il tecnico ieri ha guidato la rifinitura parlottando con i suoi, soprattutto con Lukaku e Lautaro, e studiando le mosse come una partita a scacchi, ovviamente con l'amata tattica in cima alla lista dei pensieri. Il tecnico sa bene come mettere in difficoltà gli avversari e in più sa quando è il momento di avanzare e quando invece c'è bisogno di arretrare. Ora è arrivato il momento dell'all in: Colonia o Malpensa nel destino. Non c'è più tempo e non c'è più spazio per pensare, le distrazioni non sono ammesse. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.