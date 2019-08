Inter, Conte pronto a chiedere altri due rinforzi a Suning

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Altri due arrivi previsti in casa Inter dopo quelli - probabili - di Alexis Sanchez e Cristiano Biraghi. Come si legge sulle pagine di Tuttosport infatti, Antonio Conte chiederà un ultimo sforzo a Suning per completare un organico che possa sin da questa stagione tenere testa alla Juventus. Conte - si legge - vorrebbe un vice Lukaku (Llorente è il preferito) ed un centrocampista d'esperienza che possa garantire muscoli ad un centrocampo ad oggi un po' leggerino: il giocatore perfetto è senza dubbio Arturo Vidal.