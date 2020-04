Inter, Conte pronto a riabbracciare Nainggolan e Perisic ma non Icardi

In casa Inter nelle prossime settimane verrà messa a punto una strategia di mercato visto che la prossima sessione sarà probabilmente una delle più difficili e "strane" della storia del calcio. In questo senso, i nerazzurri potrebbero essere pronti a riaprire le porte della Pinetina ad almeno due dei tre grandi esiliati in prestito della scorsa estate. Sì perché se da una parte è quasi impossibile che Mauro Icardi possa tornare a giocare anche solo un'amichevole con la maglia interista, questo non vale per Radja Nainggolan e Ivan Perisic. Il primo tornerà dal prestito al Cagliari e potrebbe andare a colmare, a costo zero, la lacuna del mancato acquisto di un centrocampista di rottura. Il futuro del secondo invece è legato dalla volontà del Bayern Monaco, che vorrebbe riscattarlo ma chiede uno sconto. Zhang non vuole svendere nessuno ed è per questo che vuole tutti e i 25 milioni di euro previsti dall'accordo, altrimenti lo riporterà in rosa. Entrambi ovviamente potrebbero anche tornare utili per eventuali scambi con potenziali titolari del futuro. Per il Ninja l'interesse della Fiorentina non è mai scemato, e non è un segreto che all'Inter piacciano Castrovilli e Chiesa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.