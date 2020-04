Inter, Conte protegge la difesa da 150 milioni: partirà solo Godin

Antonio Conte ha espressamente chiesto all'Inter di non toccare i tre attuali cardini della propria difesa, ovvero De Vrij, Skriniar e Bastoni. L'ex Lazio ha ricevuto sondaggi da parte di Barcellona e Manchester City, mentre Milan piace da tempo al Manchester United. Tutti interessamenti rispediti al mittente con un sorriso e un chiaro "niente da fare". Anche il giovane italiano dopo il primo anno in nerazzurro ha già alzato le proprie valutazioni fino a 40 milioni, dopo tutto ha messo a sedere l'unico centrale che lascerà il club in estate, ovvero Diego Godin. L'uruguiano potrà scegliere tra Spagna e Premier League e libererà il posto per un nuovo acquisto che potrebbe essere Kumbulla del Verona, anche se costa molto, oppure Vertonghen, 32enne che lascerà il Tottenham a parametro zero e che viene sponsorizzato direttamente dall'amico Lukaku. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.