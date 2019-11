© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antonio Conte, oggi intervenuto in conferenza stampa da Dortmund, ha parlato così della sfida ai gialloneri e del momento ricchissimo di impegni per i nerazzurri: "Stiamo arrivando alla fine di questo mini-ciclo. Incrocio le dita perché nel precedente ciclo giocammo le ultime due gare contro Barcellona e Juventus con altrettante sconfitte, pur offrendo ottime prestazioni. La Champions è adrenalina, tira fuori energie che magari non ci sono neppure. Abbiamo lavorato tanto proprio per affrontare questi impegni, ma sappiamo che non sarà facile".

