Inter, Conte: "Rakitic o Vidal? Qui le valutazioni sono di tutti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il successo sul Bologna, il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Sapevamo delle difficoltà della partita visto l'avversario, ma siamo stati molto bravi, creando diverse occasioni per segnare e non ricordo grandi partite da parte di Handanovic. Invece ne ricordo da parte del portiere del Bologna. Grande dimostrazione di maturità, ci abbiamo sempre creduto e siamo stati ripagati con due gol. Meritatissima contro una signora squadra. I cambi con Politano più due punte segnale chiaro? Il segnale è stato molto chiaro: vincere la partita. Un segnale per i nostri, ma anche per gli avversari. Felice perché vedo che l'Inter comincia a dare un po' di fastidio rispetto a prima (sorride, ndr). Lukaku? Preferisco sottolineare un fatto: non è che io voglio fortemente un giocatore. Per ogni decisione, c'è una condivisione con la dirigenza. Siamo tutti convinti e ci prendiamo meriti e demeriti. Deve essere molto chiaro. Noi siamo un'unica cosa, a differenza di quanto leggo spesso. Io non voglio nessuno, come dicono, ma ci confrontiamo tutti insieme. Vidal, Maradona, Rakitic, Neymar... sono valutazioni attente di tutti. Al di là di Lukaku, mi piace parlare della grandissima prova di Lautaro. Due attaccanti che giocano per la squadra in entrambe le fasi, stanno affinando sempre di più questa intesa. Parliamo di due ragazzi di 22 e 26 anni, possono solo crescere e stare qui per altri 10 anni".