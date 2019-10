Inter, Conte recrimina sul rigore: "Meritavamo molto più del Barça"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte, nella conferenza stampa del Camp Nou post Barcellona-Inter, ha qualche perplessità sul risultato maturato, anche in virtù di un arbitraggio non consono. "Nel secondo tempo c'è stata una situazione che ha cambiato la partita, fino al 65' avevamo ribattuto colpo su colpo. Avremmo avuto una chance importante col rigore, da lì è nato il gol del Barça. Dispiace tanto, per ciò che abbiamo fatto e prodotto meritavamo molto di più noi del Barcellona. Detto questo complimenti a loro, le giocate dei campioni hanno spostato gli equilibri ed è un peccato".