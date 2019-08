© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fernando Llorente diventa la prima scelta per l'attacco dell'Inter: Conte e Marotta avevano già avuto alla Juve e anche per le qualità morali è un giocatore stimatissimo dai due, scrive Tuttosport. Al momento la società però è concentrata sull'arrivo di Sanchez (atteso a Milano per stasera o, al massimo, domani) e riflette su Politano, la cui cessione sarebbe necessaria per l'arrivo di un nuovo attaccante. E uno slot finale potrebbe essere riservato a un nuovo centrocampista. L'allenatore ha garantito personalmente per Arturo Vidal, anche per abbattere le resistenze di chi nel club teme di rivivere l’esperienza di Nainggolan. La partita sul centrocampista si giocherà nell’ultima settimana di mercato, tanto che non è escluso che possa emergere anche qualche altro profilo differente da quelli fin qui presi in esame.