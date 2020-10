Inter, Conte risponde a Eriksen: "Per me sta giocando il giusto. Avrà il suo spazio"

Le frasi di Christian Eriksen, che ha lamentato il poco spazio ricevuto all’Inter, trovano spazio nella conferenza stampa di Antonio Conte: “Se da noi giochi poco o meno non lo so - risponde il tecnico nerazzurro alla vigilia del derby - per me adesso sta giocando il giusto. Io prendo decisioni per il bene della squadra, poi le posso sbagliare o meno. Io sono contento di cosa stia dando all’Inter e penso che anche lui sia felice di lavorare con gli altri calciatori, con me e col mio staff. Ci sarà spazio per lui, come per tutti in questa stagione, che sarà estenuante. Penso che Eriksen abbia avuto il suo spazio e abbia dimostrato il suo valore".

