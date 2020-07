Inter, Conte: "Risposta importante della squadra. Proviamo ad alzare il livello"

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato a InterTV dopo il pareggio per 2-2 al Bentegodi: "In avvio abbiamo subito preso gol, quindi sicuramente è stata una mazzata psicologica. Però poi abbiamo ripreso a giocare dopo la sofferenza, ribattendo colpo su colpo. E non dimentichiamo che il Verona è una squadra molto fisica e devi affrontarla alla stessa loro intensità. La risposta dei ragazzi è stata importante per impegno e abnegazione, c'è il rammarico per aver lasciato 2 punti nell'unico tiro in porta del Verona del secondo tempo".

Avete perso 20 punti da situazione di vantaggio, perché?

"C'è un aspetto positivo, quello che andiamo in vantaggio. Poi evidentemente non gestiamo bene la situazione, come ci è capitato anche col Sassuolo e col Bologna. A volte ci sono situazioni poco fortunate, altre volte ci mettiamo del nostro. Cerchiamo di lavorare tanto per provare ad alzare il livello".

Avete cercato spesso Lukaku in verticale, avevate preparato così la partita?

"Si prepara anche in base all'avversario. Loro portavano pressione a tutto campo e si creavano duelli individuali. In questo modo, li abbiamo messi in seria difficoltà. La cosa più semplice in questi casi è andare con palla diretta sulle punte, creando un due contro due".