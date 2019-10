Inter, Conte ritrova la GDS a Brescia. E Balotelli duella col tabù dell'ex

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A Brescia Conte ritrova la difesa titolare, la cui incompletezza contro il Parma ha pesato tanto: il turno di riposo dato a de Vrij ha pesato sugli equilibri di una squadra che non ha potuto contare sul miglior Brozovic dell'anno e la GDS dovrebbe essere nuovamente in campo e al completo nella sfida del Rigamonti. Una sfida importante anche per Mario Balotelli, che come sottolinea la Gazzetta dello Sport, prova a rompere un tabù: non ha mai segnato nelle cinque sfide da ex nerazzurro.