Inter, Conte ritrova Skriniar: lo slovacco torna dal primo minuto contro l'Atalanta

Antonio Conte ritrova Milan Skriniar dal primo minuto. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro può finalmente contare sul difensore slovacco, fermato per un lungo periodo dal Covid-19. A centrocampo Barella e Vidal sono certi di un posto, per la terza maglia da titolare è ballottaggio fra Brozovic e Gagliardini, con quest'ultimo in rimonta. E Nainggolan? In allenamento sta mostrando voglia e aspetta una chance dal primo minuto".