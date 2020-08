Inter, Conte: "Sanchez fondamentale, spiace non averlo. Esposito fra le alternative"

vedi letture

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa di Alexis Sanchez: “Stiamo parlando di un giocatore fuori per tre quarti della stagione, spesso lo dimenticate. Oggi ci stiamo accorgendo di quale arma non ho potuto usufruire. Non avere a disposizione questo giocatore dopo che è tornato a livelli importanti mi spiace molto, mi priva di un elemento fondamentale dall’inizio o a gara in corso. Dobbiamo chiedere un sacrificio maggiore ai due attaccanti, l’alternativa è Esposito o inventarci qualcosa davanti. Qualcosina l’abbiamo provata nell’emergenza, ma diciamo che Alexis ci sarebbe servito”.