Inter, Conte: "Sanchez pronto per partire dall'inizio. Quando sarà al top ci aiuterà"

Quanto manca per vedere il vero Alexis Sanchez? Il tecnico dell’Inter Antonio Conte, dalla sala stampa della Ludogorets Arena, parla così del Nino Maravilla: “E’ rientrato da un brutto infortunio, è stato fuori 3 mesi. Sta recuperando bene, è pronto per iniziare la partita. Stiamo parlando di un giocatore che negli ultimi 2 anni non ha giocato molto, deve trovare la miglior forma fisica e in questo modo potrà aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi”.