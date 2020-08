Inter-Conte, sarà decisivo il faccia a faccia con Suning. Due le piste in caso di addio

L’Inter prova a cautelarsi per la panchina nel caso di un clamoroso addio di Antonio Conte. Come riportato da Fcinternews.it, tutto si deciderà nel faccia a faccia che l’allenatore salentino avrà con Suning al termine della stagione. Se non ci sarà unità di intenti su progetti, gestione, obiettivi e strategie, Conte è pronto a farsi da parte, rinunciando anche allo stipendio. In caso di addio, la prima scelta resta Massimiliano Allegri, che Giuseppe Marotta conosce bene e che rimpiazzò Conte già alla Juventus nell’estate 2014. Il piano B porta invece a Mauricio Pochettino, stimato da Javier Zanetti e Piero Ausilio che già tre anni fa l'avevano corteggiato prima di ingaggiare Luciano Spalletti. Intanto sono circolate voci di un possibile interessamento del Barcellona per Conte, che al momento non troverebbero conferme.