Inter, Conte: "Sarà dura con il Siviglia, vogliamo riportare la Coppa in Italia"

Intervistato dal sito della UEFA, il tecnico dell'Inter Antonio Conte parla così della finale di Europa League con il Siviglia: "Sarà una partita difficile. Affronteremo la squadra con più esperienza e che ha vinto il maggior numero di titoli nell'ultimo decennio in questa competizione. Dovremo essere sempre attenti, ma anche giocare la nostra partita con grande entusiasmo e coraggio, come abbiamo fatto finora. È una finale e solo le squadre migliori arrivano in finale, quindi dobbiamo dimostrare in campo che siamo i migliori se vogliamo sollevare questo trofeo. C'è voglia di vincere, voglia di riportare la coppa in Italia e soprattutto desiderio di riportare un trofeo nella bacheca dell'Inter. Il Siviglia, però, avrà la nostra stessa idea, quindi dovremo dimostrare di essere noi i migliori. Per me è sempre importante poter dire ai ragazzi a fine partita che non abbiamo rimpianti. Se saremo la squadra migliore, alzeremo il trofeo. Altrimenti avremo dato il massimo e applaudiremo i nostri avversari".