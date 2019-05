© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Antonio Conte. La trattativa è già chiusa e definita: dopo le mediazioni firmate da Federico Pastorello, Marotta e l'ex ct hanno discusso direttamente del triennale che l'allenatore firmerà. L'annuncio potrebbe arrivare in settimana, prima che l'allenatore e la dirigenza volino a Madrid per la finale Champions ma dipenderà anche da quando il club deciderà di comunicare a Luciano Spalletti e al suo staff di una separazione da 25 milioni di euro lordi.