Inter, Conte scalpita. Chiamate, programmazione, stimoli: via al nuovo countdown

vedi letture

Antonio Conte scalpita. Prima la Coppa Italia, poi la Serie A, infine l’Europa (se così prossimo 23 aprile deciderà la Uefa). L’alternativa è tutto insieme, in parallelo. Poco importa, conta la sostanza. E la sostanza dice che le probabilità che si torni a giocare sono tornate ad essere alte. C’è la necessità di chiudere la stagione. Per quelle ragioni che riguardano l’importanza del comparto calcio, l’indotto del football in Italia, nel continente, nel mondo. Il tecnico leccese ha preferito aspettare. Stanco e memore dei continui rimandi, dei prima si e poi no, dell’aria positiva e della conseguente brutalizzazione della speranza, degli allenamenti a vuoto, della preparazione fine a se stessa, questa volta ha preferito aspettare qualche certezza.

Adesso sì che, per quanto la certezza assoluta nessuno ce la potrà mai avere, adesso sì che l’allenatore dell’Inter si è rialzato in piedi per catalizzare la ripartenza di una squadra che allo stop certamente non ci è arrivata benissimo. Sono partite più chiamate del solito, lunghe con alcuni elementi della rosa, con l’obiettivo di assaggiare lo stato d’animo dei suoi calciatori (mai fermi in queste settimane, ci mancherebbe) e poi imprimere nelle menti di questi nuova voglia, nuova linfa, nuova determinazione. La squadra all’eventuale ripartenza di fine maggio dovrà arrivarci carica a mille. Pronta come se il pallone non si fosse mai fermato. C’è ancora tanto da giocare, troppe cose da decidere. Ecco, Conte è pronto a tutto pur di ricalibrare il percorso dei nerazzurri, su tutti i fronti. Ora non manca nessuno. Il countdown è (ri)cominciato.