Inter, Conte sempre più lontano: si punta ad una risoluzione senza penali

Martedì sarà la giornata cruciale per Antonio Conte e l’Inter. Dopo due giorni passati in Liguria, si legge su Tuttsport, il tecnico nerazzurro incontrerà la proprietà nella giornata di martedì per discutere la situazione. Secondo quanto riporta Tuttosport, nel caso in cui dovesse esserci la fumata grigia, il tecnico percepirebbe comunque 24 milioni di euro netti che, sommati allo stipendio di Spalletti, porterebbe ad un esborso importante.

Niente penali - Da mesi infatti, si legge sempre sul quotidiano, la dirigenza avrebbe messo in pista i propri avvocati per individuare i comportamenti non propriamente filo-societari per giustificare un licenziamento per giusta causa. La terza via, quella più probabile, sarebbe una risoluzione consensuale senza penali da parte del club e senza risarcimento danni a carico del tecnico.