© foto di Federico De Luca

Il tecnico dell'Inter, ospite negli studi di Che Tempo Che Fa ha parlato delle vittorie: "Se me le godo poco? Poco, la sconfitta invece da me dura tantissimo, un giorno o due. La avverto tanto, è un lutto temporaneo anche per la famiglia. Se ora sono contento? Sì, ma non diciamo niente... Incrociamo le dita".