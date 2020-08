Inter, Conte: "Shakhtar forte. Ma la parola paura non fa parte del mio vocabolario"

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa dell'avversario di domani: "Lo Shakhtar una squadra piena di talenti al di la del cambio dell'allenatore, la struttura della società ha dimostrato che sono bravi a mantenere il livello alto. Penso che giocherà con le proprie caratteristiche, con fasi di pressione alta alternate a fasi di pressione più bassa per darci campo e colpire in contropiede. Ma loro hanno una loro identità, hanno raggiunto un livello in Europa di tutto rispetto. La grande cosa che va riconosciuta a Castro è stata quella di convincere tanti giocatori di talento a lavorare per la squadra. Complimenti a loro perché avere giocatori di questo spessore in mezzo al campo molto attenti in fase difensiva è sintomo cha hanno lavorato”.

Ha più paura del Bayer o dello Shakhtar? C’è qualcosa di diverso?

“La parola paura non fa parte del mio vocabolario e non deve fare parte di quello dei calciatori. Abbiamo grandissimo rispetto dello Shakhtar che si è confermato a grandi livelli in questi anni e ci siamo preparati bene. Loro sono la squadra più forte che affronteremo nel nostro percorso in Europa League, lo faremo con grande rispetto ma dimostrando che siamo in semifinale per una ragione e venderemo cara la pelle per arrivare in finale”.