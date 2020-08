Inter, Conte: "Shakhtar ha giocatori forti, ma non amano rincorrere gli avversari"

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia della sfida con lo Shakhtar Donetsk: "Sarà una gara difficile, contro un ottimo avversario con ottimi giocatori di qualità e velocità. È una semifinale, non ce lo dobbiamo dimenticare".

Loro più pronti?

"Noi stiamo arrivando alla fine di un periodo molto intenso. Abbiamo lavorato tanto per arrivare in fondo a tutte le competizioni. C'è grande entusiasmo, sappiamo che affronteremo un avversario molto forte".

C'è una squadra che ricorda lo Shakhtar?

"No, è un altro modo di giocare. Hanno caratteristiche diverse, lo Shakhtar ha giocatori forti e veloci davanti, bravi nell'uno contro uno. Amano giocare a calcio e tenere palla, forse peccano un po' sul pressing e sulla fase difensiva".

Cosa fare domani per non avere rimpianti?

"Siamo arrivati fino a questo punto, abbiamo chiuso il campionato con 82 punti e siamo arrivati in semifinale di Coppa Italia. Abbiamo cercato di onorare fino alla fine tutte le competizioni. Sappiamo che domani sarà dura, non dobbiamo commettere errori. Ci saranno dei duelli individuali, affrontiamo giocatori molto tecnici".

Il presidente Zhang?

"Ci siamo incontrati e salutati, fa piacere che sia vicino alla squadra".