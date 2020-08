Inter, Conte: "Shakhtar sorpreso dal nostro atteggiamento. Oggi fatto calcio coraggioso"

“C’è grande soddisfazione, ci deve essere per me nel vedere la squadra esprimersi a questi livelli e rendere facile una partita sulla carta molto difficile con una squadra con giocatori forti è una grande soddisfazione”. Antonio Conte, in conferenza stampa, si gode così il 5-0 rifilato dalla sua Inter allo Shakhtar Donetsk. “Una prestazione - continua il salentino nelle partite riprese da fcinternews.it - che deriva anche dal fatto che i ragazzi credono in quello che facciamo, in quello che stiamo proponendo. Oggi abbiamo fatto un calcio molto coraggioso, andando a prendere alto lo Shakhtar. Abbiamo fatto una partita molto importante. C’è soddisfazione anche perché i nostri tifosi dopo dieci anni hanno ritrovato l’Inter prima in semifinale e poi in una finale di Europa League, è inevitabile che ci sia grande voglia di regalare una gioia a tutti, però sappiamo di affrontare un avversario che ha molta esperienza avendo vinto quattro volte il trofeo negli ultimi anni. Dobbiamo prepararci bene, come fatto con lo Shakhtar".

Secondo lei, cosa è mancato allo Shakhtar?

"Penso che siano rimasti un po' sorpresi dal nostro atteggiamento, ma non credo abbiano dei demeriti. Penso che i miei ragazzi abbiano grandissimi meriti, hanno fatto una gara perfetta sotto ogni punto di vista. Hanno tolto i loro punti di forza facendo emergere i punti deboli. La soddisfazione mia è vedere una semifinale di Europa League dove domini contro una squadra importante, con un ottimo allenatore e una gran