© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dell’Inter si sono presi mille prime pagine e un posto di diritto tra le coppie più prolifiche della storia nerazzurra. Dal Triplete in poi - sottolinea La Gazzetta dello Sport - solo Icardi e Perisic due stagioni fa fecero meglio in fase realizzativa: 23 gol in campionato per Lukaku e Lautaro Martinez, uno in meno della coppia che coppia non era, né in campo né fuori.

Il Cies, l’osservatorio svizzero sul calcio, ha stilato la classifica dei giocatori che valgono di più. In testa c’è Mbappé, a quota 265,2 milioni: inarrivabile. Ma solo due calciatori della Serie A sono stati valutati sopra quota 100 milioni di euro. E sono entrambi dell’Inter, appunto Lautaro (115,7) e Lukaku (100,2). Il valore dei due è aumentato in maniera esponenziale. E Conte se li gode tutti e due: 30 dei 49 gol stagionali nerazzurri sono arrivati dai loro piedi, siamo oltre il 60%. "Ma possono ancora crescere", ha assicurato Conte.