Inter, Conte si rivede in Barella. Premier ferma ai corteggiamenti

vedi letture

Una spesa da cinquanta milioni per una pedina dal margine di crescita immenso. Nel senso che nessuno può immaginare quanto margine di miglioramento ci sia in Nicolò Barella. Serio, professionale, italiano, ma pure talentuoso, elastico, determinato. Sei caratteristiche che fanno del centrocampista di Cagliari un prediletto di Antonio Conte che qualcosa di lui certamente rivedrà. Per questo, oggi, se c'è uno che può star sereno per ciò che riguarda una posizione fissa in mezzo al campo, quello è proprio Barella.

Il primo marcatore in Champions League della nuova Inter contiana, decisivo con la sua prima rete in campionato contro il Verona. Un avvio che pure è stato timido, un prosieguo di stagione brillante. Di chi non puoi mai diffidare, farne a meno insomma. Tre gol e sei assist in stagione, dicembre in infermeria per colpa dell'infortunio al ginocchio che lo ha obbligato a procedere all'intervento chirurgico, per fortuna solo in artroscopia. E chissà come sarebbe andata con la Roma o con il Barcellona con il principino regolarmente in campo.

Borja Valero e Gagliardini hanno messo una pezza affidabile, ma oggi non è più possibile immaginare il centrocampo dell'Inter senza Brozovic, Sensi e il tuttocampista di 23 anni già capitano del Cagliari. Molto corteggiato in passato dalla Premier (Chelsea su tutti), ancora fortemente corteggiato dalla Premier. Destinata a fermarsi al semplice flirt, almeno per molto tempo ancora.