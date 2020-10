Inter, Conte si sbilancia: "Sento di essere vicino a vincere un trofeo in Europa"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Borussia Moenchengladbach il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha parlato anche della sua consacrazione in campo europeo: "Sento che mi sto avvicinando, negli ultimi anni tra ottavi, quarti, semifinali e finale, sento di essere vicino a vincere un trofeo in Europa, anche se per me questo non rappresenta un problema. Sto imparando a gustarmi il percorso con i club e credo che questa sia la cosa più importante. Posso ritenermi soddisfatto, il mio è un bellissimo cammino che mi rende orgoglioso".