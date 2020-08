Inter, Conte si sente tradito da chi lo ha scelto: zero feeling con Marotta e Ausilio

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sviscera i temi della crisi Inter, che potrebbe portare alla separazione con il tecnico Antonio Conte: il mister pugliese infatti si è sentito poco protetto mediaticamente in questa stagione dalla società, al punto da considerare praticamente inesistente il feeling con chi lo ha scelto e portato all'Inter. In particolare con Beppe Marotta, con cui aveva lavorato ottenendo grandissimi risultati alla Juventus. Con Ausilio, che ha recentemente rinnovato il proprio legame col club e con una separazione non è nei programmi, un vero rapporto non c'è mai stato invece.