Inter, Conte: "Soddisfatto della gara. Il gruppo ha dato delle risposte"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Dopo la vittoria sul Borussia Dortmund Antonio Conte si è presentato in conferenza stampa per analizzare i temi della gara di San Siro. Fra i vari temi il tecnico dell'Inter ha risposto anche sul percorso di processo della sua squadra: "Noi lavoriamo molto sui dettagli e forse per questo arriviamo stanchissimi a fine partita. Lasciamo zero all'improvvisazione, lavoriamo tantissimo per cercare di far essere i calciatori preparati su tutto. Oggi eravamo preparati al 4-2-3-1 del Dortmund, si sono messi a specchio e in poco tempo abbiamo dovuto cambiare le situazioni di gioco. La soddisfazione di lavorare con questo gruppo è tanta, anche nelle difficoltà. Oggi il gruppo ha dato risposte, oltre a Vecino durante la gara ha avuto un problema anche De Vrij, che ha stretto i denti e ha fatto una grande partita. Il gruppo si è compattato per andare oltre alle difficoltà, i ragazzi stanno facendo bene e io sono contento per i nostri tifosi che hanno spinto dall'inizio alla fine. Ora dobbiamo recuperare in fretta, sabato abbiamo una partita che sarà più difficile di quella di stasera. Speriamo di recuperare energie e magari qualche ragazzo".