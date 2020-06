Inter, Conte soddisfatto di Eriksen: "Ora si è totalmente ambientato"

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha parlato a Inter TV alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. Sul cambio modulo, con Eriksen dietro le punte, ha dichiarato: "Abbiamo sfruttato questo periodo per lavorare dal punto di vista fisico e tattico. Abbiamo cercato di lavorare per cercare di migliorare di più, studiando anche diverse soluzioni. Prendiamo Eriksen: ora si è totalmente ambientato. Sono contento di come abbiamo lavorato, abbiamo affinato conoscenze già apprese durante i mesi precedenti. Il nostro obiettivo è sempre quello di esaltare le caratteristiche di tutti i calciatori in rosa".