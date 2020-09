Inter, Conte sogna Kante: servono 50 milioni. Possibile con l'addio di Brozovic o Eriksen

Antonio Conte continua a sognare N'Golo Kante. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'allenatore spera ancora di poter riabbracciare il centrocampista francese che ha avuto al Chelsea, ma per convincere i Blues a cederlo servono 50 milioni di euro più bonus, soldi che in questo momento l'Inter non ha. Per arrivare al mediano servirebbe la cessione di almeno uno tra Brozovic ed Eriksen, ma per il momento non ci sono offerte all'altezza sul tavolo del club nerazzurro.