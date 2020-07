Inter, Conte: "Sono arrabbiato con me stesso. Io il responsabile di ciò che accade in campo"

Nella sua conferenza stampa post partita della sfida persa a San Siro contro il Bologna, Antonio Conte, tecnico dell'Inter, si è preso le colpe del momento no dei nerazzurri: "Mi arrabbio con me stesso in quanto allenatore e responsabile di ciò che accade in campo. Anche i calciatori devono essere arrabbiati con loro stessi, anche loro hanno quel 1% di colpe. Le situazioni si valutano solo affrontandole, sono al mio primo anno qui, ho preso in eredità un pacchetto preconfezionato".

