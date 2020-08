Inter, Conte: "Sono felice. Lavoro, abnegazione e rotture di scatole alla fine pagano"

Ospite di InterTv Antonio Conte, tecnico nerazzurro ha commentato il 5-0 contro lo Shakhtar con il quale gli uomini di Antonio Conte hanno conquistato la finale di Europa League contro il Siviglia in programma venerdì prossimo a Colonia: "Sinceramente c'è grande soddisfazione da parte mia perché quando fai questo tipo di partite contro avversari di spessore come lo Shakhtar... Oggi abbiamo fatto diventare facile una partita che non lo era. Siamo stati bravi e coraggiosi. I ragazzi hanno fatto per filo e per segno quello che abbiamo preparato e che cerchiamo di fare da un po'. Abbiamo tolto possesso e fraseggio e sapevamo che correndo potevamo creargli difficoltà. Sono molto contento per i ragazzi e per il popolo interista. Dopo dieci anni abbiamo rivisto una semifinale europea, stiamo per vedere una finale, non è finita ma proveremo a dare loro una grande soddisfazione. I ragazzi hanno grande motivazione, vogliono sorprendere e regalare soddisfazioni".

Il Siviglia?

"Quando siamo entrati negli spogliatoi c'era da festeggiare, ci siamo presi un po' di tempo per realizzare e prendere benefici di tante pressioni e situazioni che si vengono a creare. È giusto che questa sera ci rilassiamo un attimo e ci godiamo quanto è stato fatto anche se è inevitabile che la testa sia gia al Siviglia. Una squadra che in questa competizione ha tanta esperienza. Ha vinto già questa competizione quattro volte. Noi abbiamo tanti ragazzi che stanno facendo esperienza giocando, ma la stanno facendo molto bene. Sono contento per loro perché alla fine lavoro e abnegazione e le rotture di scatole a loro, poi paga in campo. È soddisfacente vederli felici per aver raggiunto la finale di una competizione alla quale tenevamo".