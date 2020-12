Inter, Conte: "Sono sereno in conferenza e mi incolpate, ora mi dite il contrario..."

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha risposto alle domande dei cronisti in conferenza stampa e ha anche detto la sua sulla possibilità di tornare indietro e di rivedere qualche uscita delle scorse settimane nei confronti del club e non solo. "Sono abituato, oramai, a capire che di tutto quel che faccio non va mai bene. Ero sereno in conferenza e sono stato incolpato del fatto che non ero più io e che avevo mollato. Ora mi dite l'opposto. Devo trovare una via di mezzo...".