Inter, Conte: "Spero di recuperare Barella e Lukaku per Roma. E pure Sensi migliora"

Dopo il successo sulla SPAL, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato ai microfoni di InterTV: "Queste sono partite in cui hai tutto da perdere, ma avevamo una chance troppo importante per avvicinare chi ci sta davanti e blindare la Champions. In altre occasioni avevamo fallito, quindi sono contento perché ho visto uno step mentale".

Come sta la squadra? "Stiamo bene, bisognerà recuperare fisicamente e ho preferito rimanere a dormire a Ferrara senza tornare alle 4 di notte come accaduto dopo il match del Bentegodi. Mi auguro anche di recuperare per Roma sia Barella che Lukaku. Il rientro di Sensi si sta avvicinando e anche Moses sta bene. Ma ho poco da dire ai ragazzi: Sanchez sta facendo cose importanti, un punto di riferimento. E poi Borja Valero, Biraghi, Ranocchia... Riuscire a coinvolgere tutti è la più grossa soddisfazione".