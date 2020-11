Inter, Conte stecca sul suo piatto forte. Meglio quando ci si divertiva meno

Il calcio, non c'è dubbio, se spettacolare e verticale risulta ancora più bello. Il problema, però, nasce quando per la bellezza si rinuncia all'equilibrio. Peggio: al proprio marchio di fabbrica. Questo è per Antonio Conte la difesa, o almeno lo era. Quest'anno, se parliamo di difesa, ce ne sono sette che hanno fatto meglio della retroguardia dell'Inter che contro il Parma ha fatto un clamoroso passo indietro rispetto agli ultimi due match contro Genoa e Shakthar. Sul primo gol di Gervinho il trio difensivo copre gli spazi che peggio non si può. Una voragine che l'ivoriano sfrutta appieno con la sua velocità. Allo stesso modo porta a compimento la doppietta, scivolando con disarmante facilità alle spalle di de Vrij (molto lontano dalla solita perfezione in entrambe le circostanze), lento nel ripiegamento e intento a chiamare un fuorigioco che per sua sfortuna non c'è. L'Inter quindi comincia la caccia alla porta: la trova due volte per evitare quantomeno la sconfitta, ma altri punti pesanti rimangono per strada. Sulla gestione arbitrale se ne potrebbero dire tante e mica solo in riferimento a quest'ultima partita. Nondimeno che qualcosa in questa nuova versione interista non funzioni pare assai evidente. Le defezioni pesanti e costanti non aiutano, ma il ritardo in Serie A, come in Champions, è netto e preoccupante e non riguarda per niente soltanto l'assenza di Romelu Lukaku. Real Madrid e Atalanta potrebbero contribuire a emettere un verdetto durissimo o cancellare i vuoti inquietanti dell'Inter formato enjoy the game. Forse si stava meglio quando ci si divertiva meno. Che poi, a pensarci bene, ci si divertiva comunque e pure parecchio.