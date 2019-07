Inter, Conte: "Stiamo crescendo". No comment sul mercato

Ritorno in Italia per l’Inter che è sbarcata questa mattina a Malpensa. Il tecnico nerazzurro, riporta Fcinternews.it, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni: "Abbiamo lavorato bene, stiamo crescendo. Sono contento di essere tornato in Italia". Il mister poi non ha voluto approfondire questioni legate al mercato.