Inter, Conte su Eriken: "Giocherà quando lo riterrò opportuno. Ha avuto tante occasioni"

Antonio Conte affronta anche il discorso legato a Eriksen durante la sua conferenza stampa pre-Torino: "Quanto al discorso della conoscenza dell'italiano non lo so. Dico sempre che faccio le scelte per il bene dell'Inter. Penso che Christian abbia avuto tantissime occasioni, ha giocato più di tanti altri. Quando lo riterrò opportuno lo sceglierò nell'undici iniziale o a gara in corso. Altrimenti prenderò altre decisioni".