Inter, Conte su Hakimi: "Lavoriamo per renderlo un giocatore completo e moderno"

Intervenuto in conferenza alla vigilia della sfida con la Lazio, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato anche di Achraf Hakimi, l'acquisto più importante dei nerazzurri in questa sessione di mercato: "Ha caratteristiche offensive specifiche. In questo sistema uno come lui permette di essere più pericoloso. Puoi pagare dazio a livello difensivo, ma stiamo lavorando con Achraf per renderlo completo e moderno, disposto a lavorare anche in fase difensiva. Sono comunque contento anche di Young e Perisic".

