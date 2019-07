Inter, Conte su Lautaro Martinez: "È forte, non vedo l'ora di scoprirlo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giornata di presentazioni per Antonio Conte in casa Inter. Il nuovo allenatore nerazzurro, tra le altre cose, si è soffermato anche sull'attaccante Lautaro Martinez: "È un giocatore forte, lo scorso anno si è ambientato e lo ha fatto bene. Ha fatto un'ottima Coppa America, e non vedo l'ora di scoprirlo! La soddisfazione è poterlo vedere e tastarne qualità professionali, umani, per poi migliorarlo".