© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa di Valentino Lazaro. Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Bologna, il tecnico dell'Inter s'è così espresso sull'ex Hertha Berlino, calciatore utilizzato col contagocce in questo avvio di stagione: "Con lui bisognerà avere pazienza, sta lavorando e poi servirà dargli la chance dall'inizio. Altri discorsi non sono mai stati toccati. L'abbiamo preso e abbiamo fatto l'investimento giusto perché è nazionale austriaco. Abbiamo speso 20 milioni di euro e ci crediamo, può essere un buon investimento e può crescere. Bisognerà dargli la chance e vedere che tipo di risposta dà. Anche Sensi l'abbiamo preso dal Sassuolo, dove giocava e non giocava, ma ha dato risposte più veloci. Così come Barella. Da Lazaro stiamo aspettando le risposte, speriamo arrivino quanto prima".

