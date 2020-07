Inter, Conte su Sanchez: "Deve continuare così e vediamo un po' cosa riserva il futuro"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa dopo il successo contro la SPAL, Antonio Conte ha esaltato la prestazione di Alexis Sanchez: "Veniva da due anni non buonissimi giocati allo United, quindi era un giocatore un po' perso per loro. E c'era questa possibilità, io lo conoscevo bene. È venuto, si è messo in gioco, ha avuto la sfortuna di rompersi la caviglia quindi noi abbiamo avuto per tre-quarti di campionato Lautaro e Lukaku che per fortuna non si sono infortunati e ci hanno permesso di mantenere un livello importante. Adesso Alexis sta bene, sta prendendo sempre più padronanza e inizio a rivedere il vero Sanchez. Deve continuare così e poi vediamo un po' che cosa riserva il futuro. Penso sia molto importante concentrarci sul presente, cercando di fare il nostro massimo".