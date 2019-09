© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Quando tornerà in campo con regolarità Alexis Sanchez? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte. Questa la risposta del tecnico dell'Inter: "E' un calciatore che ha determinate caratteristiche e sta a noi fargli trovare la vena e la brillantezza che ha un po' perso. E' un calciatore di spessore, prima o poi lo vedrete in campo. Certo, non è un calciatore qualsiasi".

