Inter, Conte su Sanchez: "Gioca con il Real? È tornato ad allenarsi solo oggi"

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia della sfida con il Real Madrid: "È una partita importante, noi ed il Real vogliamo andare avanti. Sarà una partita dura, contro una squadra attrezzata per vincere la competizione. Vogliamo giocarci la partita".

Firmare per un pari?

"In questo momento è importante dimostrare di avere, anche in casa del Real, una nostra idea di gioco. Abbiamo grande rispetto per il Real, ma vogliamo giocarci le nostre carte".

Da giocatore, avrebbe pensato che Zidane sarebbe potuto diventare un grande allenatore?

"È difficile rispondere, io da calciatore ho sempre pensato al mio futuro, non so se Zizou faceva lo stesso. Come calciatore è stato incredibile, per me è stato un piacere giocare al suo fianco. È una persona eccezionale, in allenamento era sempre il primo ad arrivare".

Gioca Sanchez?

"È tornato oggi per la prima volta ad allenarsi, fate le vostre valutazioni".