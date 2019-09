Inter, Conte: "Successo sofferto, una vittoria che vale sei punti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le dichiarazioni di Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ai microfoni di Radio Rai dopo la quinta vittoria consecutiva in campionato. "Penso che la partita di oggi si possa dividere in due fazioni, nel primo tempo la Lazio non meritava di chiudere sotto nel punteggio visto che Handanovic ha salvato il risultato. Nella ripresa siamo usciti con grande forza e personalità, abbiamo consolidato la vittoria con diverse palle gol. Una partita vinta, sofferta contro una grande squadra e merito al presidente Lotito, al direttore Tare e a Simone Inzaghi che è un ottimo allenatore. Mi aspettavo una Lazio forte, si può permettere di far a meno di Immobile e Lulic perchè è una squadra consolidata nel tempo. Ripeto, complimenti a loro. Oggi dobbiamo considerare una vittoria che vale sei punti. L'importante che abbiamo dei bravi calciatori, se riusciamo a creare una base italiana è ancora meglio. Turnover? Il problema è che Sensi ha giocato tutte le partite dal precampionato come Candreva e Asamoah, quando hai sette partite in venti giorni non puoi pensare di far giocare sempre gli stessi. Bisogna essere bravi e fare delle valutazioni, oggi ti ritrovi un giocatore in più come Biraghi sul quale puoi contare. Le altre squadre sono consolidate, noi abbiamo tolto e sostituito".